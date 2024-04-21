Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Bulvarspor'u 3-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, evinde Bulvarspor'u 3-0 mağlup etti. Umut Akpınar, İbrahim Zeytin'in golleriyle galibiyeti getirdi. Anadolu Üniversitesi, puanını 36 yaparak 6. sıradaki yerini korudu.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, evinde Bulvarspor'u 3-0 mağlup etti.
Çekişmeli geçen mücadelede Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün ilk golünü 8. dakikada Umut Akpınar attı. 76. dakikada penaltıdan İbrahim Zeytin skoru 2-0'a getirirken, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Zeytin, karşılaşmanın skorunu belirledi. 3-0
Bu sonuçla Anadolu Üniversitesi, puanını 36 yaparak ligde 6'ncılığını korudu.
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, ligin son haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmana Ankara temsilcisi Hacettepe 1945'e konuk olacak. - ESKİŞEHİR