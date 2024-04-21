Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Bulvarspor'u 3-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, evinde Bulvarspor'u 3-0 mağlup etti.

Çekişmeli geçen mücadelede Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün ilk golünü 8. dakikada Umut Akpınar attı. 76. dakikada penaltıdan İbrahim Zeytin skoru 2-0'a getirirken, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Zeytin, karşılaşmanın skorunu belirledi. 3-0

Bu sonuçla Anadolu Üniversitesi, puanını 36 yaparak ligde 6'ncılığını korudu.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, ligin son haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmana Ankara temsilcisi Hacettepe 1945'e konuk olacak. - ESKİŞEHİR