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Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor haftayı puansız kapattı

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın iki önemli temsilcisi Amedspor ve Diyarbekirspor, haftayı istedikleri sonuçları alamayarak puansız kapattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın iki önemli temsilcisi Amedspor ve Diyarbekirspor, haftayı istedikleri sonuçları alamayarak puansız kapattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Iğdır FK karşısında 3 puanı kaybetti. Amedspor rakibine 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Amedspor, hedeflediği şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı ve haftayı puansız tamamladı.

Diğer yandan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor ise Ankara deplasmanında Ankara Demirspor'a konuk oldu. Ancak, Diyarbekirspor da istediği sonucu alamadı ve rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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