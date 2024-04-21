Karşıyaka ve Hacettepe 1945 Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Hacettepe 1945 ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Mehmet Akyüz ve Batuhan Kuru'nun attığı gollerle takımlar birer puan aldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Hacettepe 1945 ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sinan Ertinğü
Karşıyaka: Enes Kalyoncu, Alpay Koldaş (Mustafa Durgun dk. 73), Bilal Ceylan (Batuhan Kuru dk. 90), Adnan Emir Koldere (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46), Erdinç Çepoğlu, Emre Keleşoğlu, Enes Nalbantoğlu, Sefa Küpeli, İsmail Güner, Barış Sağır, Fatih Taşdelen
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Hacettepe 1945: Salih Şenbaş, Rahmi Can Karadaş, Gürkan Alver, Murat Sipahioğlu, Hakan Bozkurt, Fatih Karslı (Osman Emirkan Demir dk. 80), Ataberk Gök, Serkan Gürses, Mehmet Akyüz, Berke Gürbüz (Hasan Küçcük dk. 80), Sami Gökhan Altıparmak (Bayram Can Alyurt dk. 90)
Teknik Direktör: Gökhan Kılavuz
Goller: Mehmet Akyüz (dk. 68) (Hacettepe 1945), Batuhan Kuru (dk. 90) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök (Hacettepe 1945), İsmail Güner (Karşıyaka) - İZMİR