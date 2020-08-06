TCMB: Aşırı oynaklığın azaltılması için bütün araçlar kullanılacak Piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlenmekte" olduğuna dikkat çeken Merkez Bankası (TCMB), "elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanacağını duyurdu.

Piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlenmekte" olduğuna dikkat çeken Merkez Bankası (TCMB), "elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur" denildi ve şu uyarı yapıldı:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. "Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır."Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir.

"Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."

Kaynak: DHA