Ekonomi Profesörü Seyfettin Erdoğan'ın faiz ve döviz tahminleri tuttu

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, geçtiğimiz hafta Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu olarak döviz tahminlerini ve Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını değerlendirmişti. Erdoğan, faizlerin yeterince yükseldiğini bundan sonra TCMB'nin faiz artırımın piyasaları zorlayacağı yönünde tahminde bulunmuştu. Faiz kararının sabit tutulduğunu açıklanmasının ardından Erdoğan'ın tahminleri de tuttu.

GÖZLER, SEÇİM SONRASI DOLAR KURUNA ÇEVRİLDİ

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın, doğru çıkan tespit ve tahminlerinin ardından gözler döviz kuru hakkında yaptığı açıklamaya çevrildi.

Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"DOLAR KURUNUN DÜŞMESİ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ZARAR GÖRMESİ DEMEKTİR"

Seyfettin Erdoğan, seçimlerini ardından dolar kurunun düşeceği iddiaları hakkında fikirlerini de paylaştı.

"Dövizin 20 TL bandına gelmesi mümkün değil. Dolar kurunun büyük bir şekilde düşmesi ihracatın gerilemesi ve Türkiye ekonomisinin zarar görmesi demektir."

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'ın ekonomik gelişmeler hakkında yaptığı tahminlerin Merkez Bankası'nın aldığı kararla örtüşmesinin ardından gözler, atılacak yeni adımlara çevrildi.