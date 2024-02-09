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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi yayımlandı ve önümüzdeki dönemde yapılacak toplantıların tarihleri netleşti. Ancak, piyasaların odak noktası Şubat ayı PPK toplantısının ardından alınacak faiz kararı olacak! 2024 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve saat kaçta duyurulacağı sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi hakkındaki araştırmalar sürüyor. TCMB, geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdiği toplantı sonrasında faiz oranlarını yüzde 45 seviyesine yükseltme kararı almıştı. Şimdi gözler, Şubat ayı PPK toplantısına çevrildi. Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. PPK toplantısı sonrasında alınan kararlar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

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