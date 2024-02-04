TCMB Yeni Başkanı Fatih Karahan Enflasyonla Mücadelede Kararlı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Şubat Cuma günü "görevinden affını" istemesinin ardından TCMB Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Karahan, göreve atanmasının ardından ilk açıklamasını bugün yaptı. Karahan'ın açıklaması şöyle:

"Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."