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Bakan Şimşek'ten yeni sıkılaştırma kararlarıyla ilgili ilk yorum: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır

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İlave sıkılaşma adımları atan Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" dedi.

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Buna göre TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

"DEZENFLASYON ZAMAN VE KARARLILIK GEREKTİRİYOR"

Bu kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Enflasyon mesajı da veren Şimşek şunları ifade etti: "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Bakan Şimşek'ten yeni sıkılaştırma kararlarıyla ilgili ilk yorum: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır

"İLAVE SIKILAŞTIRMA ADIMLARININ ENFLASYONİST EĞİLİMLERİ KIRMAYA KATKISI OLACAK"

Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Merkez Bankası Mehmet Şimşek Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

MB desteğiniz tam da matbaasına da tam mı acaba ? M1 M2 toplam miktarı ( dolaşımdaki para ) ondört trilyon lirayı geçti. Yani enflasyon daha da yükselecek , alım gücü daha da düşecek denek. İstediğiniz veya yapabildiğiniz kadar zam yapın maaş ve ücretlere,ikramiyelere , değersiz kalacak. Cin şişeden çıktı bir kere , geri döndürmeniz imkansız. Yirmi küsür yıldır harcadınız , kamu harcamalarını,diyanetin masraflarını kısmadınız, itibardan tasarruf olmaz dediniz. sonuç ...

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