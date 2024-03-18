Üye Girişi
Haberler

Konut Fiyatları Ocak Ayında Arttı

Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi ocak ayında aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 68 arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 artarken, ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; konut fiyat endeksi ocak ayında aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 68 arttı. Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 artarken, ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.

TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 arttı.

Ankara'da ocak ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6 arttı. Aylık olarak ise artış yüzde 2,4 oldu. Ankara'da ortalama metrekare fiyatı 24 bin 373 TL'ye yükseldi.

Ankara'yı yüzde 70,4 yıllık artışla İzmir izledi. İzmir'de aynı dönemde konut fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,8 oldu. İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 TL olarak kaydedildi.

Aralık ayında aylık bazda nominal olarak sınırlı artış yaşanan İstanbul'da ocak ayında da fiyatların sınırlı artış kaydettiği görüldü. TCMB verilerine göre; İstanbul'da ocak ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, yıllık artış ise yüzde 54,5 oldu. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 TL'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Emlak Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title