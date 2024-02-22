Merkez Bankası faiz artarsa borsa yükselir mi? Merak edilmekte. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Tcmb'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri ise şaşırtıyor. Peki, Merkez Bankası faiz artarsa borsa yükselir mi? Merkez Bankası faiz artarsa borsa düşer mi, nasıl etkilenir?

FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Yüksek faiz oranları, alternatif olarak daha güvenli kabul edilen faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Bu durumda hisse senetleri gibi riskli varlıkların cazibesi azalabilir ve hisse senetlerinin değeri düşebilir. Genellikle yüksek faiz oranları, hisse senetleri piyasalarında satış baskısı yaratabilir. Bu da borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde daha az riskli yatırımlara yönelebilir. Bu durumda hisse senetleri işlem hacmi azalabilir.

FAİZ ARTARSA BORSA DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 31,03 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 26,67TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 31,03 TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir.