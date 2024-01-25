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Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE!

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Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı canlı yayın linki araştırılıyor. Faiz kararı açıklandı mı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Merkez Bankası'nın faiz kararı canlı yayınla açıklanacak. 25 Ocak tarihli faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası'nın alacağı karar, ekonomi ve finans dünyasında önemli etkiler yaratacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı canlı izle!

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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