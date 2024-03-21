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Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'ye yükseltti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK),  Başkan Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği ikinci toplantıda, yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti.

TCMB PPK, mart ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki ikinci toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) 500 baz puan artış yapıldı. Böylece politika faizi yüzde 50'ye yükseltilmiş oldu.

SON 10 AYDA 4 BİN 150 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPILDI

Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere son 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, son 10 ayda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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