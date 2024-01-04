Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Sorusu, bu kapsamda arama motorları üzerinde en çok sorgulatılmakta olan sorular arasında yerini alıyor. Üst üste yedinci toplantıda da faiz yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırdı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN 2024?

Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihleri 2024 yılında her ayın son Perşembe günü toplanarak faiz oranını açıklayacak. Buna göre 25 Ocak Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihleri haberimiz içerisinde yer almaktadır.

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Üst üste yedinci toplantıda da faiz yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.