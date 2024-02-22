MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024 ŞUBAT | Faiz artarsa altın ne olur? 2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı faiz kararı için geri sayıma geçti. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın şubat ayı politika faizi kararını merakla bekliyor. Faiz artarsa altın ne olur ve faiz arttı mı soruları gündeme geliyor. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları, Merkez Bankası'nın şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistlerin beklentilerini araştırıyor. Faiz artarsa altın ne olur? 2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı! Detaylar haberimizdedir...

2024 ŞUBAT MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

"YÜZDE 45'TE SABİT KALACAK"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu. Drimal ayrıca dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Merkez bankalarının faiz artışlarının altın fiyatları üzerinde ters bir etkisi olduğuna dair yaygın bir inanç bulunmaktadır. Bu inanca göre, yüksek faiz oranları yatırımcıların sabit getirili altına olan talebini azaltarak altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

Ancak altın, değer saklama aracı ve enflasyondan korunma yöntemi olarak da görüldüğünden, faiz oranları artsa bile altın fiyatlarının yükselebileceği bir senaryo da mümkündür.