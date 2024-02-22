Faiz artacak mı? TCMB faizleri arttıracak mı, azaltacak mı? Merkez Bankası faiz tahmini ne kadar?

Faiz artacak mı? Sorusu, bugün saat 14.00'de açıklanacak olan Şubat ayı faiz kararından hemen önce merak konusu oldu ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Peki, Faiz artacak mı? TCMB faizleri arttıracak mı, azaltacak mı? Merkez Bankası faiz tahmini ne kadar?

FAİZ ARTACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ve yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan döneminin de ilk faiz kararı olacak 2024'ün ikinci faiz kararı bugün açıklanacak. TCMB'nin faiz kararına saatler kala, yabancı uzmanlar beklentilerini açıkladı. Birçok uzman, Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılmasını beklediğini açıkladı.

TCMB ocak ayında 2024 yılının ilk faiz kararını açıklamış ve politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını da açıklamıştı. Şimdi ise gözler Fatih Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına çevrildi.