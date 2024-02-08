Döviz kuru dalgalanmalarının enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Bu sebeple, enflasyon ve faiz oranlarının istikrar kazanmasında döviz kuru istikrarı kritik bir faktördür. Merkez Bankası enflasyon raporu doları nasıl etkiler? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU DOLARI NASIL ETKİLER?

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 30,6000 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,5842'den tamamladı.