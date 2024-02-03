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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?

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Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunması sonrası boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlık koltuğuna mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan oturdu. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?

Hafize Gaye Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunması sonrası boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlık koltuğuna mevcut Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan oturdu. Peki, Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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