Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacağı gündeme gelirken PKK Toplantı tarihi belli oldu mu araştırılıyor. Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman?

Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) PKK Toplantı tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın liderliğinde 21 Aralık Perşembe günü bir araya gelecek. Toplantı kapsamında saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Önceki ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi, 500 baz puan artırılarak yüzde 40'a çıkarılmıştı.

EKONOMİSTLERDEN TCMB PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde gerçekleştirilen beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri medyanında 250 baz puanlık bir artırım öne çıkarken, bu beklenti yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında değişiyor.

Anket sonuçları, ekonomistlerin genel olarak politika faizinde artırım öngördüğünü gösteriyor. Değişiklik beklentileri 250 ila 500 baz puan arasında yer alırken, ekonomistlerin çoğunluğu faizde artışa işaret ediyor. Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar, ekonomi ve finans dünyası tarafından merakla bekleniyor.

2023 MERKEZ BANKASI (TCMB) FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Bugün Dr. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu Toplantısında kararlar alınacak.

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