Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? TCMB faiz artarsa dolar, altın düşer mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? TCMB faiz artarsa dolar, altın düşer mi? sorularına yanıt aranıyor. Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu ve TCMB faiz kararı ne zaman açıklayacağı gündemden düşmüyor. Kurumda şubat başında yaşanan başkan değişikliğinin ardından yeni başkan Fatih Karahan'ın açıklamaları sonrasında piyasalar faizin sabit tutulmasını bekliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? TCMB faiz artarsa dolar, altın düşer mi? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini belirleyecek. Ekonomistlerin beklentisi, Merkez'in perşembe günü politika faizini sabit tutması yönünde.

Karahan, enflasyon raporu sunumunda 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN KARAHAN "FAZLASIYLA ERKEN" DEMİŞTİ

Merkez Bankası 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltirken enflasyon sunumunda konuşan Karahan'ın "Faiz indirimini konuşmak için erken." ifadesi dikkat çekmişti. Karahan, Merkez Bankası'nın faiz stratejisiyle ilgili şunları söylemişti:

"Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik, fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Aylık enflasyona baktığımızda, geçici etkileri dışlayarak ana eğilimi okuduğumuzda hem 2024 hem de 2025 hedefinin tutabilecek durumda olduğunu görmemiz gerekiyor. O dönemde faiz indirimini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi fazlasıyla erken."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası 22 Şubat Perşembe günü yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Kurumda Hafize Gaye Erkan'ın 2 Şubat'taki sürpriz istifası sonrasında göreve Fatih Karahan getirildi. Karahan'ın ilk açıklamaları üzerinden değerlendirildiğinde bankanın politika faizini sabit tutması bekleniyor.