Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, yüzde 40 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde yüzde yüzde 42,5'e çıkardı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasaların beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yapılan PPK toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) 250 baz puanlık artış yapıldı. Böylece politika faizi yüzde 40'tan yüzde 42,5 seviyesine yükseldi.

SON 7 AYDA 3 BİN 400 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI YAPILDI

Merkez Bankası; haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er olmak üzere son 6 toplantıda toplam 3 bin 150 baz puan faiz artırmıştı. Aralık ayındaki son kararla birlikte son 7 toplantıda politika faizinde toplam 3 bin 400 baz puan faiz artış sağlandı.