TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Zirvesi Mayıs Ayında Olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyonda zirveyi mayıs ayında göreceğiz. Zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayından itibaren de düşmeye başlayacak" dedi.

Tcmb Başkanı Fatih Karahan, TCMB İdare Merkezi'nde düzenlenen Enflasyon Raporu 2024-II Bilgilendirme Toplantısı'nda yıl sonu enflasyonuna ilişkin öngörüleri, küresel ekonomik enflasyona dair gelişmeleri, para politikası stratejilerini ve aldıkları kararların finansal piyasalardaki etkilerini paylaşarak, orta vadeli enflasyon tahminlerini açıkladı. Karahan, sunumunun ardından basın mensuplarının ve ekonomistlerin sorularını yanıtladı.

"Talebi dengeleyerek enflasyonu düşürmek istiyoruz"

Enflasyonda istenilen tablonun oluşması için iç talebi yavaşlatmak adına maliye politikasında ilave adımlar düşünüp düşülmediği sorusu üzerine Karahan, "Biz talebi dengeleyerek enflasyonu düşürmek istiyoruz. Bu noktada sıkı bir para politikası duruşumuz var. Bunu sadece sözde bırakmadık, aksiyonla da gösterdik. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ama tabii ki kamu maliyesi tarafından gelecek destekte önemlidir. Eş güdüm sadece bununla sınırlı da değil, aynı zamanda yönetilen, yönlendiren kağıtların belirlenmesi hususu da söz konusu. Bildiğiniz üzere kamu maliyesi tarafından son dönemde yapılan açıklamalar var. Burada bakanlığımızın açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Harcamalar için bir tasarruf tehditleri çalışılıyor. Bu konuda gerekli detaylar yetkili merciler tarafından zamanı geldiğinde açıklanacaktır" dedi.

"Enflasyonda zirveyi mayıs ayında göreceğiz"

Enflasyondaki yükselişle ilgili sorular üzerine mayıs ayını işaret eden Karahan, "Şimdi zirveyi mayıs ayında göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan negatif baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre bu baz etkisinin de etkisiyle bir de tabii bu 25 metreküpün altındaki kullanımın ücretsiz olması var. Bu da sonlanacak mayıs ayından itibaren. Bunların etkisiyle diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıs ayından itibaren de düşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Bir rezerv hedefimiz yok"

Döviz rezervleriyle ilgili TCMB'nin hedefleri hakkında da konuşan Karahan, "Bir rezerv hedefimiz yok fakat enflasyondaki düşüş hedefine mani olmayacak şekilde rezerv pozisyonumuzu düzeltmeyi istiyoruz. Ana hedefimiz dezenflasyon. Enflasyonu patikayla uygun bir şekilde düşürdüğümüzde zaten rezerv pozisyonu da daha kalıcı bir şekilde düzelecek. Beklentiler düzeldiğinde tüketimdeki aşırılık ve buna bağlı olarak ithalat görünür şekilde düzelecek ve cari kalıcı olarak iyileşecek" diye konuştu.

Enflasyon hedefine engel olmayacak bir işlem yapmamaya gayret ettiklerini de söyleyen Karahan, "Türk lirasına çok talep olunca bizim için rezerv biriktirme fırsatı oluyor. Bunu yaparken daha önce de çeşitli kanallarla vurguladığım şekilde enflasyon hedefine engel olacak bir işlem yapmıyoruz. Yapmamaya gayret ediyoruz" dedi.

"500 ve 1000 liralık banknotlar ihtiyaç görülürse basılacak"

Karahan, gelecekte 500 ve 1000 liralık banknotlar basılacağı ve bununla ilgili yeni para sayma makineleri çıktığı iddialarına yanıt vererek, "Bir paranın kendisi ortada yokken, bununla ilgili para sayma makinesi nasıl oluyor onu bilmiyorum ama genel olarak bu soru çok önemli bir soru. Bu banknotlara ihtiyaç olup olmadığı birçok faktöre bağlı. Makroekonomik, finansal mercilere, teknik olarak yapılan değerlendirmelere göre biz buna karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki kupür kompozisyon değişikliğini dikkatle takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" diye konuştu. - ANKARA