Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?
2024 yılının ikinci Merkez Bankası faiz oranı toplantısı için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz kararı toplantısının bu ay ne zaman yapılacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Ocak'ta gerçekleşti. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltme kararı aldı. Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayındaki Merkez Bankası faiz oranı kararı için toplantı, 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ
- 21 Mart 2024
- 25 Nisan 2024
- 23 Mayıs 2024
- 27 Haziran 2024
- 25 Temmuz 2024
- 22 Ağustos 2024
- 19 Eylül 2024
- 17 Ekim 2024
- 21 Kasım 2024
- 26 Aralık 2024
- 23 Ocak 2025
- 20 Şubat 2025
- 20 Mart 2025