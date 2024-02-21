Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? soruları gündeme geliyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Ocak'ta gerçekleşti. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltme kararı aldı. Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayındaki Merkez Bankası faiz oranı kararı için toplantı, 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ