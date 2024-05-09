Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, "Swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğine dikkat çekerek, "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi. - ANKARA