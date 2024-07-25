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Çorlu'da çiftlik yangını tarım arazisine sıçradı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında çiftlik ve yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikte başlayıp tarım arazisine sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.

Yangında, çiftliğin bir bölümü ile yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Tarım Yaşam Güncel Haberler

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