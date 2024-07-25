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Kırşehir'de Nohut ve Mercimek Hasadı Başladı

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Kırşehir'de Boztepe ve Gümüşkümbet köylerinde nohut ve yeşil mercimek hasatları başladı. Kırşehir, ülke genelinde nohut ve yeşil mercimek üretiminde önemli bir yere sahip.

Kırşehir'de çiftçilerin nohut ve mercimek hasadı başladı.

Kırşehir'de Boztepe ilçesine bağlı Çevirme ve Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet köylerinde yeşil mercimek ve nohut hasatları başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de kontrol ettiği hasatta verimin yüksek olması bekleniyor. Nohut ve yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde 3. sırada olan Kırşehir, yaklaşık 61 bin tonluk nohut üretimiyle ülke üretiminin yüzde 10,47'sini, 8 bin 140 ton yeşil mercimek üretimiyle ise yüzde 16,28'sini karşılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şehirde üretim yapan çiftçi desteklenerek, mevcut potansiyelinin arttırılmasına gayret gösteriliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kırşehir Boztepe Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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