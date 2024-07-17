Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hayvancılıkta Yeni Destekleme Modelini Açıkladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkla ilgili 'temel hayvancılık' ve 'ürün geliştirme' başlıklarından oluşan yeni destekleme modelinin birkaç gün içinde Resim Gazete'de yayımlanacağını belirterek, "Performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturulduk. Destek konusu; her üretim için değil, performansa dayalı bir üretim için gerçekleşmiş olacak" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mamak ilçesinde bulunan bakanlığa bağlı Uluslararası Hayvancılık Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Yumaklı, merkezde bulunan 200 inek kapasiteli sığırcılık birimi, sağmal inek ahırı ve sağım hanelerini gezerek, bilgi aldı. Bakan Yumaklı, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin hayvansal üretimde AR-GE ve inovasyonla ilgili önemli çalışmaların yapıldığı bir merkez olduğunu belirterek, "Burada ülkemizin hayvansal üretimini daha da ileriye taşıyacak çok önemli araştırma-geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre önce 2024-2028 hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Gen kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, halk elinde ıslah, kaliteli yerli sperma üretimi gibi AR-GE faaliyetlerinin artırılması, yol haritamızın en önemli ayaklarını oluşturmaktadır. Şu an içinde bulunduğumuz bu merkez işte tüm bunlar için son derece önemli bir işlev görmekte. Hayvancılık yol haritamızın diğer önemli ayağı da özellikle hayvancılık işletmelerinin dirençli, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışabiliyor olmasıydı. Tarımsal üretimde hem bitkisel hem hayvansal üretimde sürdürülebilir verimli, kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir üretim planlaması bağlamında bu çalışmaları da başlatmıştık" dedi.

'İLAVE DESTEK KAZANMIŞ OLACAKLAR'

Yumaklı, hayvancılıkta planlı üretim ile ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları destekleme modelinin bugünlerde Resmi Gazete'de yayımlanma sürecinde olduğunu, yeni destekleme modelinde, destekleme tutarlarının katsayılar üzerinden belirlendiğini kaydetti. Yumaklı, performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturulduğunun altını çizerek, "Destek konusu; her üretim için değil, performansa dayalı bir üretim için gerçekleşmiş olacak. Bununla birlikte yeni destekleme programımızı 'temel hayvancılık' ve 'ürün geliştirme' destekleri olarak 2 ana başlıkta topladık. 'Temel hayvancılık' desteği büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği faaliyetlerini desteklenmesinden oluşacak. Her bir destek için de temel destek tutarları belirlendi. Aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler, 1'in derecede tarımsal örgüt üyeleri planlama bölgelerinde bu işleri yapanlar da temel desteklerin üzerine ilaveten bu ilave destekleri kazanmış olacaklar. Ayrıca suni tohumlama, soy kütüğü, ari işletmecilik gibi konularda da bütün bunların üzerine ilave destekler de verilmiş olacak" diye konuştu.

'KADINLAR VE GENÇLERE İLAVE DESTEK'

Yumaklı, 'ürün geliştirme' desteklerinin ise çiğ süt, besilik erkek sığır (karkas) ve tiftik üretimine verileceğini belirtti. Yumaklı, "Yine bu başlıkta da aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler ilave desteklere sahip olmuş olacaklar. Yeni destekleme modelinde bulunan ilave desteklerin, özellikle kadınlar ve gençler için ilk kez verildiğini ifade etmek istiyorum. Onları üretime teşvik ederken aynı zamanda verimliliği arttırıcı kriterleri sağlayan üreticilerimizin de bu desteklerden daha fazla faydalanacağının altını çizmek istiyorum. Bütün amacımız ülkemizde bütün kategorilerde bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde verimli ve kaliteli üretimi ve ülkemizin ihtiyacının yanı sıra ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi de sağlamak olacak" dedi.

Yumaklı, destek modelinin Resmi Gazete'de birkaç gün içerisinde yayımlanmış olacağını vurgulayarak, "Dünyanın ve ülkemizin değişen ve gelişen şartları var. Bunları hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu destek modelimiz planlı üretimi destekleyecek. Bu modelimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ülkemizi daha müreffeh yarınlara da çıkarmış olacak. Lalahan Uluslararası Hayvancılık ve Eğitim Merkezi'nin bundan sonra sadece bizim ülkemize değil uluslararası boyutta bizlerden yardım ve destek isteyen bütün ülkelere hizmet vereceğimi de buradan ifade etmek isterim. Bu bağlamda da bu merkezin bütün tesislerinin yeniden revizyonu, ilaveleri de inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

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