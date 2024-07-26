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Kırklareli'nde Amatör Balıkçılar Denetlendi

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Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kayalı barajında amatör balıkçıları denetledi. Baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulunana ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kayalı barajında amatör balıkçıları denetledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri amatör balıkçıları denetledi.

Baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulunana ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Kayalı Balıkçılık Tarım 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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