Kırklareli'nde Amatör Balıkçılar Denetlendi

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kayalı barajında amatör balıkçıları denetledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri amatör balıkçıları denetledi.

Baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulunana ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ