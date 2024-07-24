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Çubuk'ta Salatalık Hasadı Başladı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ünlü turşu için kullanılan salatalıkların hasadı erken başladı ve bu yıl yüksek bir rekolte elde edildi. Üreticiler ve belediye başkanı bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinin ünlü turşusunun yapımında kullanılan salatalığın bu yılki rekoltesi ve erken başlayan hasadı üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde salatalık tarlalarını ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, turşu üretimi için ekimi yapılan salatalıkların hasadına başlandığını söyledi.

Yaklaşık 4 bin hektarlık alanda yapılan salatalık ekiminde bu yıl önemli bir rekolte elde edildiğini dile getiren Demirbaş, herkes turşu almaya, sebze almaya ilçelerine beklediklerini belirtti.

İlçelerinde salatalıklara "yeşil altın" ismi verildiğini hatırlatan Demirbaş, şunları söyledi:

"Coğrafi işaretli ürünümüz, Çubuk turşumuzun ana maddesi salatalıklarımızın hasat dönemi başladı. Tabii bu sene havaların sıcak gitmesi vesilesiyle ürünlerimiz bir hafta önce çıkmaya başladı. Bu seneki rekolte, geçen yıllara göre çok daha artmış durumda. Bu da son derece bizi ve üreticilerimizi sevindirdi. Her geçen yıl pazar payımız gerek ülkemizde gerekse yurt dışında artmaya devam ediyor. Çubuk turşumuzun hammaddesi salatalığımızın ana özelliği toros tipi salatalıktan ev böyle kalem gibi küçük boylu açık renkli ve kendine özgü kokusu olmasıdır. İşte kendi topraklarımızda, kendi kaynak sularımızda ürettiğimiz Çubuk turşusunun çok lezzetli olması bundan kaynaklıdır. Salatalık gerçekten ilçemizin markası haline gelmiştir.'"

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de "İlçemizin en büyük ekonomik girdilerinden birisi olan salatalığın hasadına başkanımızın katılımıyla başladık. Çiftçimize destek ve imkan verildiğinde üretmek için elinden geleni gösteriyor. Bu sıcakta çiftçilerimiz arazide çalışıyor. Ellerinden geldiği kadar Türkiye ekonomisine, ilçemizin ekonomisine faydalı olmaya çalışıyor." diye konuştu.

Oluşturdukları iki ekiple salatalık üreticine destek olduklarını dile getiren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul ise, "Her gün iki ekibimiz hem hastalığını hem de kontrollerini sağlamak için sahada bulunuyor. Özellikle köylerden gelen sebzelerin hastalığı gibi ihbarları hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Onun dışında ürünleri kontrol ediyoruz'." ifadesini kullandı.

Verimden memnun olduklarını söyleyen üreticilerden Ahmet Taşkesti, hava koşullarının iyi olmasının rekoltelerini 3-4 tona kadar çıkardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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