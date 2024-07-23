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Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm İhracatı Başlıyor

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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Sultani çekirdeksiz sofralık üzümün 25 Temmuz'da ihracat yolculuğuna başlayacağını ve bu üründen 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi beklediklerini açıkladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Sultani çekirdeksiz sofralık üzümün 25 Temmuz'da ihracat yolculuğuna başlayacağını, bu üründen 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi beklediklerini ifade etti.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan komisyonun, Manisa'daki bağlarda yapılan incelemeler sonucunda Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm çeşidi için 25 Temmuz, Mevlana (razaki) sofralık üzüm çeşidinde ise 7 Ağustos'tan itibaren ihracat izni verdiğini belirtti.

Manisa, Denizli ve İzmir'de 60 bin civarındaki üreticinin yaklaşık 1 milyon 100 bin dekar alanda coğrafi işaret tescili Sultani çekirdeksiz sofralık üzümü yetiştirdiği bilgisini veren Uçak, üreticilerin hasat için hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Bu sezon Sultani çekirdeksiz sofralık üzümde rekoltenin geçen yıldan fazla olmasının beklendiğini belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2023 yılında taze üzüm ihracatından 134,6 milyon dolar döviz kazandı. 2023 yılında 87 milyon dolar olan bu üründeki ihracatımızı 2024 yılında 100 milyon doların üzerine taşımayı hedefliyoruz."

Uçak, bu üründe Rusya, Ukrayna ve Polonya'nın en büyük pazarlar olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

İhracat Ege İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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