CHP Milletvekilleri ve İl Başkanları Fındık Üreticileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

CHP milletvekilleri ve il başkanları, Giresun ve Ordu'da basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Murat Çan ile 8 il başkanı, Giresun'da Fındık Pazarı mevkisinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, yine bir fındık sezonu arifesinde olunduğunu, üreticinin hasat için gün saydığını söyledi.

Şenyürek, şu an için ortada taban fiyat ve fındık alım politikası olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemize her yıl milyarlarca dolar döviz girdisi sağlayan, dolaylı yoldan 2 milyonu aşkın insanın geçim kaynağı, milli ve stratejik tarım ürünü olan fındıkta taban fiyatını açıklamak için hala neden bekliyorsunuz? 2024 yılı fındık taban fiyatı bugünden tezi yok derhal açıklanmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve bölge milletvekillerimizin deklare ettiği gibi, açıklanacak fındık alım taban fiyatı kesinlikle ve kesinlikle 160 liranın altında olmamalı, ayrıca dünyaca ünlü AB tescilli Giresun kalite yağlı fındığımıza gerçekçi bir fiyat farkı verilmelidir."

Fındık taban fiyatı açıklanır açıklanmaz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım politikasının da hızla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Şenyürek, üreticinin teri kurumadan alım kampanyasına başlanması gerektiğini kaydetti.

Heyet, daha sonra Ordu'nun Altınordu ilçesine hareket etti.

CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Süleyman Felek Caddesi'nde yaptığı açıklamada, bölge insanının başlıca geçim kaynağı fındığın, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye açısından stratejik öneme sahip tarım ürünü olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi.

Akpınar, 2024 yılı fındık taban fiyatının derhal açıklanması gerektiğini vurguladı.

Heyette, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Gümüşhane İl Başkanı Özgür Deniz Demir ve Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel de yer aldı.