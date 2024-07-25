Bolu'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Bolu'nun Saçcılar köyünde balya yapılmayı bekleyen buğday sapları alev alev yandı.

Yangın, merkeze bağlı Saçcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlası biçerdöver tarafından hasat edildi. Hasadın ardından balya yapılmayı bekleyen buğday sapları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, vatandaşlar tarafından fark edildi. Tarlanın alev alev yandığını gören köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. - BOLU