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Salihli'de Domates Üreticileri Kazançsızlıkla Mücadele Ediyor

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Manisa'nın Salihli ilçesinde domates üreticileri, düşen fiyatlar ve yüksek maliyetler nedeniyle kazanç sağlayamadıklarını belirterek destek talep etti.

(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi'nde sattıkları ürünlerden kazanç sağlayamadıklarını belirten domates yetiştiricileri duruma tepki gösterdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cemre Yalvaç, "Geçtiğimiz sene 3 buçuk liradan satarken bu sene domatesi 2 lira 30 kuruşa veriyoruz. Bunun maalesef bir lirası da masrafımız giderimiz. Plansız tarım olması, giderlerimizin çok artması nedeniyle çiftçimiz seneye için domates ekmekten vazgeçti. Çiftçiye destek verilmeden, üretmeden olmaz" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi'nde domates üreticileri ürünlerinden kazanç elde edemediklerini belirterek, geçen senenin domates fiyatlarıyla bu senenin fiyatlarını karşılaştırdı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cemre Yalvaç şunları söyledi:

"Manisa'nın Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi'ndeyiz. Bulunduğumuz yer şu anda salçalık domates ekili olan yer. Biz evvel sene 3 lira 50 kuruştan, geçtiğimiz sene 3 buçuk liradan satarken bu sene domatesi 2 lira 30 kuruşa veriyoruz. Bunun maalesef 1 lirası da masrafımız giderimiz. Geçtiğimiz sene 14- 15 dekar alan şu anda 20 bin dekara geldi. Plansız tarım olması, giderlerimizin çok artması, bu konuda fabrikacıların da çiftçinin yanında olmaması nedeniyle çiftçimiz gelecek sene için domates ekmekten vazgeçti. Çiftçiye destek verilmeden, üretmeden olmaz. Bizim devletimizden, tarım bakanımızdan, çiftimize mazot gübre desteği yanında, her türlü maddi desteği vermesi gerekiyor. Üretmezsek tükeniriz"

"Biz şu anda çok büyük zarardayız"

Domates üreticisi Ziya Durasallı şunları söyledi:

"Bu yıl havaların aşırı şekli ile kurak gitmesi, iklimin dengesizliğinden dolayı zor dönemlerden geçtik. Mahsulümüzü kara zoru ile yetiştirdik. Aşırı şekli ile susuzluk probleminiz oldu. Pompalarımızın kuruyanları var. Buna rağmen sezonumuzun sonunu getirebildik. Fidan alırken gübre alırken çektiğimiz kredilerin faizleri önceki yıllara oranla yüzde 100 - 120 arttı. Bütün bu olumsuzluklara karşı domatesi yetiştirdik. Şimdi de domatesin fiyatı ile çok zor durumda kaldık. 2,3 liraya gönderdiğimiz domatesin fabrikalar tarafından yüzde 20 ila yüzde 30 arasında fire kesilerek, bizim domatesimiz maalesef bir buçuk liraya geliyor. Biz şu anda çok büyük zarardayız. Yetkililerden bu konuda destek beklemekteyiz.

"Çektiğimiz krediler nedeniyle çok zor durumlardan geçiyoruz"

Önceki yıllarda, şubat-mart aylarında domates yerlerini hazırlarken bir sıkıntı çekmiyorduk. Bunu bu yıl hatırlarken yüksek mazotla başladık ve aynı zamanda bir duyum aldık. Dediler ki 'bakanlık salça ihracatını yasakladı.' Bu da demek oldu ki fabrikaların elinde salça stokları olduğu gibi kaldı. Şu anda bizim domatesimize alım kar değiller. ve biz de bu yüzden zarardayız. Bu yıl şubat ayında binbir emeklilerle hazırladığımız yerleri önceki yıllarda 18 lira 20 liradan aldığım mazotu 40'lı rakamlarla alarak sezona başladık. Dekar maliyeti 3 bin liralarda olan fidanı, 6 -7 bin liraya mal ederek aldık. Dekar maliyeti 400- 500 lira olan damlama hortumunu 800 liraya aldık. Bir torba gübreyi bin 100 ila bin 200 lira arasında aldığımız damlama gübrelerini bu yıl bin 800 mal ederek aldık. 400-  500 lira arasında olan yevmiyeleri bin liralara vererekten çalıştırmaya başladık. ve sonunda bu mahsulü yetiştirdik. İklimin kurak gitmesinden dolayı, sularımız kurudu. Yüksek elektrik faturaları vermek zorunda kaldık. Bunun dışında bu işleri yapmak için kredi çekmek zorunda kaldık. Yüzde 40 - 50 arasındaki çektiğimiz krediler nedeniyle çok zor durumlardan geçiyoruz.

"Yetkililerden acilen bu üreticilere destek bekliyoruz"

Buna rağmen Bu domatesi yetiştirdik. Şimdi de 2.2 liradan bu domatesi satmak zorundayız. ve iktidarın salçaya ihracat yasağı getirmesinden dolayı, fabrikaların elinde aşırı şekilde salça stoğu varmış. Şimdi bu malı alacak olan fabrika yok. Bu böyle olduktan sonra, önümüzdeki yıl bu çiftçi bu domates ekemez. Üretim yapamaz. Böyle bir şey olmaz. Yetkililerden acilen bu üreticilere destek bekliyoruz. Adı destek olup altı boş her şey yüzde 200 arttı. Mazot arttı, işçi yevmiyesi bin lira. İşçi yevmiyesi parası olmadığı için biçerdöver tutuyoruz. Tarladan kaldırabilmek için onunla biçtiriyoruz. Böyle olunca da malın yüzde 10'u yerde kalıyor. Yok para yapmıyor ne yapalım. Bu konuda yetkililerden destek istiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

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