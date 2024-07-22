Giresun'da Üretici Örgütleri Fındık Rekoltesi Açıklamasına Tepki Gösterdi

Giresun'da üretici örgütleri 2024 yılı tahmini fındık rekoltesinin Ulusal Fındık Konseyi tarafından açıklanmasına tepki gösterdi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu düzenlediği basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı tahmini fındık rekoltesinin açıklanması görevinin Ulusal Fındık Konseyine verilmesine tepki gösterdi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve üretici örgütleri dururken rekolte tespit çalışmalarında yer almayan Ulusal Fındık Konseyinin tahmini fındık rekoltesini açıklamasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Hasat öncesinde fındıkla ilgili bir takım spekülasyonlar var. Malumunuz her fındık sezonu öncesi çiftçilerimiz zora sokacak, çiftçilerimizi fiyat anlamında kafalarını karıştıracak oyunlar oynanmakta. Geçtiğimiz günlerde tahmini fındık rekoltesi 745 bin ton olarak açıklandı. Bunun açıklamasını maalesef bakanlığımız tarafından yapılması gerekirken Ulusal Fındık Konseyine verilmesini doğru bulmuyoruz. Kaldı ki Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde ziraat odaları ve il tarım müdürlükleri tarafından rekolte tespit çalışmaları yapılmaktayken rekoltenin açıklanmasının Ulusal Fındık Konseyine verilmesini çiftçi örgütleri olarak tepki gösteriyoruz. Bakanlığın müşaviri veya bakan yardımcıları yok mu, bakan yok mu? Önemli bir ürünün Ulusal Fındık Konseyi tarafından açıklanmasını doğru bulmuyoruz."

"Rekoltede büyük fark olacaktır"

Geçtiğimiz günlerde Giresun'un Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok fındık bahçesinin hasar gördüğünü de belirten Yaman, "Bu sene rekolte yüksek. Rekolte tespitinin üzerinden 20 gün geçti. Bu 20 gün içerisinde rüzgar, küllemeden dolayı oluşan hasarlar ve geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışın etkisiyle Tirebolu, Espiye ve Güce ilçelerimizde hasarlar oluştu. Ciddi anlamda fındık kaybı var. Rekolte açıklandı ama bunu pek sağlıklı bulmuyoruz. 20 gün önceki rekolteyle bugün ki rekolte arasında çok büyük bir fark olacağını gözlemliyoruz. Üretici örgütleri olarak her zaman sahadayız" şeklinde konuştu.

Basın toplantısına Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın, Bulancak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kırım, Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner ve Eynesil Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu katıldı. - GİRESUN