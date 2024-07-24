Adana'da Keçiboynuzu Hasadı Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 600 rakımlı kıraç arazilerde köylüler tarafından üretimi yapılan keçiboynuzunda hasat başladı. 40 dereceyi aşan sıcaklarda keçiboynuzu, harnup ağaçlarından büyük emekle tek tek toplanıyor.

Adana'da üreticilerin şifa deposu olan hem gıda hem de ilaç sanayinde kullanılan ve bölge halkının şifa niyetine pekmezini yaptığı keçiboynuzu ismiyle bilinen harnupta hasat başladı. Kozan'da kıraç arazilerini harnup ağaçları ile ekonomiye kazandıran üreticiler, bu sezon hasadına başlarken harnup fiyatlarının henüz belirlenmediğini ifade etti.

Üreticilerden Hakan Yiğenoğlu, Kuytucak Mahallesi'nde 25-20 harnup ağaçları olduğunu ve zorlu mesainin başladığını kaydederek, "Ağaçlardan dal dal dönümünü yapıyoruz ardından tek tek topluyoruz. Zor bir mesai. 2 yıl önce fiyatı üreticinin yüzünü güldürmüştü ama son iki yıldır emeğimizin karşılığı alamıyoruz. Bu yıl henüz fiyat açıklanmadı ama 8-10 TL arasında bir fiyat konuşuyor. Hasadı zor, büyük emek verilen bir ürün umarız güzel bir fiyat açıklanır. Bu yıl sıcaklar nedeniyle verim biraz düşük ama 2 ton civarı bir hasat bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA