Yozgat'ta 800 Keklik Doğaya Salındı

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, 17 yıl önce kurulan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen 800 keklik doğaya salındı. Bugüne kadar tesiste 208 bin 429 keklik yetiştirildi. Keklikler, tarımda süne zararlısıyla mücadelede önemli rol oynuyor.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesislerinde 17 yılda 208 bin 429 kınalı keklik üretildi. Tesiste bu yıl 4 bin 100 kekliğin üretimi yapılarak, Yozgat'la birlikte Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale Yalova, Düzce, Bolu'da doğaya salınmaya başlandı. Yozgat il genelinde ise bugüne kadar toplam 30 bin 250 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Güzelliği ve ötüşüyle hayranlık uyandıran keklikler tarımda süne zararlısıyla mücadelede önemli rol oynuyor. Keklikler, süne yedikleri için tarımsal üretime de katkı sağlıyor.

Yozgat'ta Nohutlu Tepesi'nde 800 kekliğin doğaya salınımı programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Özkan, kekliklerin doğaya salımı sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yozgat ilimiz, doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri ve kadim kültür dokusuyla birlikte aynı zamanda da bir tarım kenti. Tarımda özellikle hububatta zararlılarla mücadeledeki en önemli konulardan bir tanesi doğal dengeyi korumak, doğal dengeyi ayakta tutmak ve süne, kımıl ve benzeri zararlılarla tabii denge içerisinde mücadele etmektir. Bunların bir ayağı, bir etabı da bugünkü hep beraber salımını yaptığımız keklik. Biz tabii elimizdeki keklik popülasyonunu artması ve tarımdaki zararlarla mücadelede yol almak üzere bugün arkadaşlarımızla birlikte milli parklarımızın koordinesinde Aydıncık, Çekerek, Boğazlıyan ve Yozgat merkezde Nohutlu mevkisinde keklik salımını gerçekleştirdik. Bugün yaklaşık 800 kekliğimizi doğaya saldık. Hep beraber hem doğamıza hem de coğrafyamıza sahip çıkacağız. Bu sene malumlarınız bir de av komisyonu olarak keklik kotasını minimuma indirdik ki bu da bizler açısından önemli. Bu noktada bütün insanımızın hassasiyetini ve desteklerini bekliyoruz."