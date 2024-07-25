Ödemiş'ten Rusya ve Almanya'ya erik ihracatı

İzmir'in Ödemiş ilçesine meyve ve fidan üretimiyle bilinen Bademli Mahallesi'nde üretilen erikler, Rusya ve Almanya pazarlarına gönderiliyor.

Mahallede faaliyet gösteren Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi üreticiler, Black Diamond, Anjelika ve Fortuna cinsi erik üretiliyor.

Kooperatif Başkanı Aydın Bağceci, yaptığı açıklamada erik sezonunun hareketli başladığını 150'ye yakın üretici ortağın yetiştirdiği yüksek kaliteli eriklerin yurt içi pazarının yanı sıra ihracata da gönderildiğini ifade etti.

Sezonun Black Diamond cinsi erikle başladığını, Fortuna ve Anjelika ile devam ettiğini anlatan Bağçeci, "Eriklerimizi kooperatifimizde itina ile seçilerek tırlarla Türkiye ve yurt dışı pazarına ihraç ediyoruz. Üretimi artırarak farklı ülkelere ve pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Kooperatifimizde 300-400 ton kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Eriklerimiz soğuk havada toplanıp daha sonra buradan tırlarla sevk ediliyor." dedi.

Üreticilerden Oral Özen da bu yıl bereketli bir sezon olmasını temenni ettiklerini söyledi.