Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Domates hasadında çalışan 13 işçiyi taşıyan, A.A. idaresindeki 33 U 8948 plakalı minibüs, Hacısait Mahallesi Mut-Gülnar yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2'si ağır 7 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, devrilen minibüsteki tarım işçilerinin tahliyesini sağladı.
Yaralılar, ambulansla Mut ve Gülnar'daki hastanelere kaldırıldı.