Adıyaman Valisi Osman Varol, Deprem Konutları ve Kamu Yatırımlarını Değerlendirdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek ilin dört bir tarafında yapımı devam eden kalıcı deprem konutları ile deprem sonrası kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından tamamlanan, devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını değerlendirdi.

Gerçekleşen toplantıda, il genelinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları başta olmak üzere eğitim, sağlık, tarım, sanayi, sulama projeleri ile köylere yönelik alt ve üst yapı çalışmaları masaya yatırdı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Osman Varol, "Malumunuz olduğu gibi ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerini hep beraber yaşadık. Bu topraklarda uğramış olduğumuz en zorlu imtihanımız olan asrın felaketinde yaşadığımız 1,5 yılı geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız bir buçuk yıllık süreçte hükümetimiz ve devletimizin desteğiyle bu kadim şehrimizin tamamını ilçe ve köyleriyle birlikte yeniden ayağa kaldırmak için ilimizin dört bir tarafında kalıcı deprem konutlarımızın yapım çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak ilimizin dört bir tarafında başlatılan kalıcı deprem konutlarımızın bir an önce bitirilerek vatandaşlarımızın yerleşimine sunulması için çalışma arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalıştık ve aynı heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda ilimiz merkez Örenli bölgesinde ve köylerimizde inşa edilen ve anahtar teslimi yapılan çoğu konutlarımıza hak sahiplerimizi yerleştirmeye başladık. İlimiz merkez İndere bölgesi, ilçelerimiz ve köylerimizde ise kalıcı deprem konutları ve köy evlerimizin inşa çalışmaları seri bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının geldiği aşamayı da değerlendiren Vali Osman Varol, "İlimiz Merkez Örenli Bölgesinde inşa edilen ve 159 bloktan oluşan 3.034 adet kalıcı deprem konutlarımızın büyük bir kısmı tamamlanmış geri kalanlarda ise yapım çalışmaları seri bir şekilde devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Örenli Bölgesinde anahtar teslimi yapılan dairelerimize hak sahibi vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yine İndere Bölgesinde inşa edilen ve 848 Blok 16 bin 467 daireden oluşan kalıcı deprem konutlarımızın inşa süreci ise seri bir şekilde devam ediyor. İlimiz merkez köylerinde ise 2 bin 131 adet köy evi yapılmaktadır. Yapımı tamamlanan ve anahtar teslimi yaptığımız köy evlerimize vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. İlimiz genelinde yapılmakta olan 42 Bin 072 kalıcı deprem konutunun tamamında inşaat çalışmalarına başlanmıştır. İlimizin dört bir tarafından yapımı devam eden konutlarımızı ve köy evlerimizin tamamını inşallah 2025 yılı içerisinde hak sahiplerimize teslim etmiş olacağız" sözlerini kullandı.

İlçelerimizde ve köylerinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları ile köy evlerine de değinen Vali Varol, "ilçelerimizde Emlak Konut ve TOKİ tarafından toplamda 7 bin 716 kalıcı deprem konutu yapılmaktadır. İlçelerimizin köylerinde ise 6 bin 749 adet kırsal konut yapılmaktadır. Bunların büyük bir kısmı tamamlanma aşamasına gelmiştir" cümlelerini kullandı.

Yerinde Dönüşüm Projesine de değinen Vali Osman Varol, "Yine ilimizin hızla ihya ve inşasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Yerine Dönüşüm Projesi kapsamında ilimiz genelinde 24 bin 223 başvuru yapılmış olup, verilen ruhsat sayısı bin 414, ilimiz geneli ruhsat verilen bağımsız bölüm sayısı ise 3 bin 851'dir. İlçelerimizde ve köylerinde de aynı şekilde kalıcı konutlarımız ve köy evlerimizin yapımı devam etmektedir. Vatandaşlarımız şundan emin olsun ki; bu kadim şehri eski ruhuna kavuşturmak ve hak ettiği seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda inanıyorum ki, ilimiz hak ettiği yere gelecektir. İlimizin dört bir tarafında devam eden kalıcı konutlarımızın ve işyerlerimizin tamamlanması ile birlikte Adıyaman'ın geleceğinden daha çok umutlu olacağız" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizme de ayrı bir başlık açarak Cendere Köprüsü Çevre Düzenleme ve projesine de değinen Vali Osman Varol, "Adıyaman ilimiz inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Adıyaman, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan beri sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Sahip olduğu 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta bir açık hava müzesi gibidir. 2024 yılının ilk altı ayında ilimize yerli ve yabancı olmak üzere toplam 114 bin 675 turist gelmiştir. Bu sayınının sezon sonuna kadar daha da artacağına inanıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tarafından tarihi Cendere Köprüsü etrafında çevre düzenleme ve muhteşem Projesinin yapılacağı müjdesini vermişti. Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneği olan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsünün tarihsel dokusuna zarar vermeden hayata geçirilecek bu projenin de ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde de tarih ve kültür kenti Adıyaman'ın tanıtımının yurt içi ve yurt dışında profesyonel anlamda tanıtımının yapılması amacıyla kentimizin tarihi, doğal, kültürel değerlerini ve güzelliklerini odak alan tanıtımlara ve etkinliklere ağırlık vereceğiz" dedi.

Adıyaman'da yapımı devam eden barajlar ile sulama projelerini de değerlendiren Vali Osman Varol, " Gelecekte Adıyaman'ı derinden etkileyerek, sosyo ekonomik kalkınmanın ivmesini artıracak olan sulama projelerine büyük önem veriyoruz. Adıyaman bir tarım kentidir. Sanayisi de tarıma bağlı olarak gelişme göstermektedir. Bundan dolayı Sulama projelerini çok önemsiyorum. DSİ tarafından Adıyaman'ın bereketli topraklarına can suyu olacak Çetintepe, Koçali, Gömükhan ve Kahta Büyükçay Barajında çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin ilimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu barajlar tamamlandığında bu topraklara bereket gelecektir. Çetintepe Barajı ile 290 bin dekar, Koçali Barajı ile 180 Bin dekar, Gömükan Barajı 72 bin 430 dekar ve Kahta Büyükçay Barajı ile 97 bin 790 Dekar arazi sulanacaktır. Koçali, Çetintepe, Gömükan, Kahta Büyükçay ve devam eden diğer sulama projelerinin tamamen hayata geçirilmesi ile birlikte ilimizde yaklaşık 2 Milyon dekar arazi suyun bereketine kavuşmuş olacaktır. Buda gösteriyor ki, kuru ve geleneksel tarımdan sulu ve modern tarıma geçiş sadece üretim artışı ile kalmayacak, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı en aza indirilecek, kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkanlarını artıracaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN