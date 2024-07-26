Üye Girişi
Haberler

Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi İhaleye Çıkıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığınca yatırım programına alınan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işi 12 Ağustos Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yatırım programına alınan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işi 12 Ağustos Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında ilin sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü arttıracağını söyledi.

4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacak Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nde topraksız tarım tekniği uygulaması ile kurulacak modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Vali Köşger, projenin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Adana'nın her alanda gelişip kalkınması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Köşger, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve Adana milletvekillerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Telekom Karataş Adana Tarım Ekonomi Haberler

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

Bakmadan Geçme

ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor ? ÖTV indirimi fiyatları ne kadar düşürecek? Cem Özkök kimdir? Cem Özkök kaç yaşında, nereli? Basel- Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı! Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi? Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? ROCKY RABBIT GÜNLÜK ŞİFRE || Rock Rabbit nedir? 26 Temmuz 2024 Rocky Rabbit kombo kartları Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı? SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak?
Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title