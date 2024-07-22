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MTSO, TMO'ya kuru kayısı alımı ve taban fiyat talebinde bulundu

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek, depremden zarar gören Malatya'ya destek olarak kuru kayısı alımı yapılması ve üreticiyi destekleyecek taban fiyat açıklaması talebinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TMO'nun depremden büyük zarar gören Malatya'ya destek olarak kuru kayısı alımı yapması ve üreticiyi destekleyecek taban fiyat açıklaması talebini iletti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ile görüşerek TMO'nun depremden büyük zarar gören Malatya'ya destek olarak kuru kayısı alımı yapması ve üreticiyi destekleyecek bir taban fiyat açıklaması talebini iletti.

Görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Geçtiğimiz günlerde sözlü olarak çağrıda bulunduğumuz TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek, taban fiyat açıklanması ve ürün alımı konusunda talebimizi bizatihi ilettik. Çalışkanlığı ve başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız Genel Müdürümüzün geçmiş yıllarda Malatya'da görev yapması dolayısıyla şehrimize ve en önemli marka değerimiz olan kayısımıza göstermiş olduğu ilgi ve yakınlık bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tarımdan sanayiye, ticaretten ihracata kadar birçok sektöre konu olan kayısımız hakkında bilgilen sunduğumuz Genel müdürümüz, kayısı hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı olması temennisini iletti. Ziyarette ayrıca, AB Coğrafi İşaretli Malatya Kayısısı'nın ülkemiz ekonomisi için sunduğu katma değer ile üretim ve ihracat rakamlarının da yer aldığı kapsamlı bir dosya sunumu da gerçekleştirdik. Üreticimizin, esnafımızın ve tüccarımızın mağduriyetinin önlenmesi ve kayısımızın hak ettiği değere satılması için konunun takipçisi olmaya ve girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Malatya'daki Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Tesisi üzerine de görüşme sağladıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Genel Müdürümüz TMO'nun TOBB ile kurduğu Malatya'daki Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Tesisinin üretici tarafından daha aktif bir şekilde kullanılmasını beklediklerini ifade etti. Lisanslı Depoculuk Tesisini kullanan üreticiler için sunulan ciddi teşvikler var. Yüzde 20'lere varan vergi istisnalarının yanı sıra ton başına depolama, nakliye ve analiz destekleri bulunuyor. Ziraat Bankası'ndan kullanılacak 9 taksitli kredilerde, kredi faizinin yüzde 100'ünün karşılanması gibi bir destekleri var ki bu destek üreticimiz için can suyu niteliğinde. TMO Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Güldal'dan kayısı üreticilerimiz için desteklerin daha da artırılması sözünü aldık. Şehrimizin tarım ve ticari faaliyetleri ile TMO'dan beklentilerimizi kapsamlı şekilde ele aldığımız görüşme için Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Ve Sanayi Odası Ahmet Güldal Malatya Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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