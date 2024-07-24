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Osmaniye'de domates ve biber hasadı

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Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yapılan domates ve biber hasadı Vali Erdinç Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Osmaniye'de domates ve biber hasadı

OSMANİYE - Osmaniye'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde üreticilere daha önce dağıtılmış fidelerin hasadını Vali Erdinç Yılmaz yaptı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Arıklıkaş köyünde düzenlenen hasat programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde üreticilere daha önce dağıtılmış olan domates ve biber fidelerinden elde edilen ürünlerin hasadını yaptı. Üreticilerden yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Vali Yılmaz daha sonra patlıcan, domates ve biber hasadı yaptı.

Üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Vali Yılmaz, "Bugün Bahçe ilçemizin Arıklıkaş köyünde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, biber ve domates yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üretimi artırma projesi kapsamında, 32 çiftçimize, yüzde 75 destekli olarak 100 bin adet domates ve 187 bin 500 adet biber fidesi olmak üzere toplamda 287 bin 500 adet domates ve biber fidesi dağıtılmıştır. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Kapsamında uygulanan Domates ve Biber Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesinin, toplam proje bedeli 1 milyon 500 bin TL'dir. Bunun yüzde 25'lik kısmı olan 375 bin TL çiftçi katkısı, geriye kalan yüzde 75'lik kısmı olan 1 milyon 125 bin TL ise Bakanlığımızca hibe olarak karşılanmıştır. İlçemizde uygulanan domates ve biber yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üretiminin arttırılması projesi çerçevesinde, 32 çiftçimize toplamda 1 milyon 125 bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Proje kapsamında domates fidesinde çeşit olarak; Kuzey köy, Pembe köy ve Gülçin fide çeşidi, biber fidesinde ise Bayrak, Lale, Semerkant çeşidi kapya biber fidesi dağıtılmıştır. Bahçe ilçesinde toplam 2 bin 280 dekar alanda sebze üretimi yapılmaktadır. İlçemizde ekonomik olarak en fazla sebze yetiştiriciliği içinde bulunduğumuz Arıklıkaş köyü Buğdaycık Ovası'nda yapılmakta olup bu bölgede yapılan toplam sebze alanı 450 dekardır. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Kadim, tarihi eskilere dayanan Bahçe ilçemizde her türlü sebze, meyve doğal ve çok kaliteli üretilmektedir. Bahçe ilçemizin çiftçilerine, böyle güzel üretimler yapıp ekonomimize katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdinç Yılmaz Osmaniye Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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