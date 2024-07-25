Konya Ovası'nda Erken Hasat: Ürün Kalitesinde Düşüş Yaşandı

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda geç gelen yağışlar, hububatın erkenden hasat edilmesine neden oldu. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, erken hasat nedeniyle de ürün kalitesinde düşüş yaşandığını belirterek, "Zamansız yağan yağışlar, küresel ısınma, mevsimlerin kayması, ters ve zamansız rüzgarlardan ve havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle, başaklar tam olgunlaşmadan, mecburen hasat yapıldı. Erken hasat nedeniyle de ürünün kalitesinde yüzde 30 oranında düşüş olduğunu gözlemledik" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, bu yıl zamansız yağışlar ve sıcaklık nedeniyle hasat 1 ay önceden yapılmaya başlandı ve birçok bölgede hasat tamamlandı.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker zamansız yağışlar ve sıcaklık nedeniyle buğday başaklarının tam oluşmadan hasat yapılmak zorunda kalındığını belirtti. Bunun da üründeki kalitenin düşüşüne neden olduğunu ifade eden Kavuneker, şunları söyledi:

"Şu anda Karatay bölgesinde hububat hasadı tamamlandı. Zamansız yağan yağışlar, küresel ısınma, mevsimlerin kayması, ters ve zamansız rüzgarlardan ve havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle, başaklar tam olgunlaşmadan, mecburen hasat yapıldı. Erken hasat nedeniyle de ürünün kalitesinde yüzde 30 oranında düşüş olduğunu gözlemledik. Örneğin bu arazide buğdayın sapına göre en azından 800-900 kilogram verim olması lazım; ama 400-500 kilogramlarda kaldı. Gördüğünüz bu arazi yaklaşık 10 dekar bir yer. Yaklaşık 10-12 ton sapı oldu ve anca 5 ton buğday elde edildi. Çünkü göründüğü şekilde ürün çıkmadı. O yüzden de ürün kaybımız çok fazla. Şu anda buğdaylarımızın kalitesi düşük olduğundan dolayı fiyatlar da tabana vurmuş durumda. TMO'nun 9 bin 250 TL olarak açıklamış olduğu fiyatlar şu anda 8 bin TL bandında gidiyor. Fiyatların durumunu sorduğumuzda ise kalitenin düşük olduğundan söz ediliyor."