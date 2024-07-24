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Mersin'de aşırı sıcaklar ejder meyvesi hasadını geciktirdi

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Mersin'in Silifke ilçesinde ejder meyvesi olarak bilinen pitaya bahçesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle hasatta gecikme yaşandı. İkinci hasat için çiçek açan ejder meyvesine üreticiler büyük bir özveri ile bakıyorlar.

Mersin'de aşırı sıcaklar ejder meyvesi hasadını geciktirdi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ejder meyvesi olarak bilinen pitaya bahçesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle hasatta gecikme yaşandı. İkinci hasat için çiçek açan ejder meyvesine üreticiler büyük bir özveri ile bakıyorlar.

Türkiye'nin üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de son yıllarda tropikal meyve üretimi arttı. Ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesinin de hem lezzeti hem de tüketim alanlarının fazla olması nedeniyle üretimi yoğunlaştı. Mersin'in birçok ilçesinde olduğu gibi Silifke'de de üretilen ejder meyvesi bahçesinde ilk üründe aşırı sıcaklar nedeniyle gecikme yaşandı. Azda olsa toplanan ürünlerde rekolte kaybı yaşanırken, ikinci ürün çiçek açmaya başladı. Günlük normal tüketiminin yanı sıra ilaç sanayi ile dondurma ve salata yapımında kullanılan meyvenin bir tanesinin ağırlığı 300 gram ile 1 kilogram arasında değişiyor.

Yaklaşık 3 dönüm alandan 15 bin tropikal meyve toplayan üretici Feza Önal, Silifke'de son dönemlerde alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan pitayanın kaktüsgiller ailesinden olup, üretiminin daha çok Vietnam, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yapıldığını belirtti.

"Tane hesabı satıyoruz"

Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadıklarına dikkat çeken Önal, diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetinin düşük, getirisi yüksek bir ürün olduğunu vurgulayarak, "3 dönüm serada üretim yapıyoruz. 5 bine yakın fidemiz var. Bu yıl hasat beklentimiz 10 bin meyvedir. Yıllar geçtikçe bu rakam artacak. Akdeniz iklimi dünyanın en güzel iklimi, tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Anlaştığımız firmalara tane hesabı satıyoruz" dedi.

"Tomurcuklar sıcaktan dolayı strese girip döküldü"

Önal, bereketli bir yıl beklediklerini fakat aşırı sıcaklarda seranın içerisinin 53 dereceye çıktığını kaydederek, "İlk gelen tomurcuk gurubunu maalesef kaybettik. Tomurcuklar sıcaktan dolayı strese girip döküldü. Ama şimdi tekrar ilgiyi göstererek ikinci hasat için verimli ve çiçekli bir süreç yakaladık. Bereketli bir yıl olacak. Beklentimiz çok. İhracatçı arkadaşlarımızın bizlere daha sıcak bakmalarını istiyoruz. Avrupa'ya Rusya'ya ve Ortadoğu'ya ihracata gidiyor. Olmayan az mal gidiyor. Bundan sonra çoğalacak mallarımız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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