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Hatay'da Zorlu Şartlarda Silajlık Mısır Hasadı

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Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan silajlık mısır, zorlu şartlarda çiftçiler tarafından hasat ediliyor. Bereketli topraklarda hasat edilen ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan silajlık mısır, zorlu şartlarda çiftçiler tarafından hasat ediliyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Bereketli topraklarda hasat edilen ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda. Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde de geçtiğimiz Mayıs ayında ekimi yapılan silajlık mısırda hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Üçgüllük Mahallesi sakinlerinden Kiremitçi ailesi de 100 dönümlük tarlada silajlık mısır hasadına devam ediyor.

Hasattan memnun olduğunu dile getiren 35 yaşındaki çiftçi Armağan Kiremitçi, "100 dönüm olarak mayıs ayında ektik. Hasadımız başladı, 2 gün sürüyor. Yani biz silaj olarak üretiyoruz. Buradan direkt çiftçilerimize ve hayvanlara yem olarak gidiyor. Dönümde 8 buçuk, 9 tona yakın bir hasadımız oluyor. Günlük yevmiyeleri değişiyor 800-1000 TL gibi bir maliyeti var emeğimizin hakkını alıyoruz. Sıcaklar da bizi artık etkilemiyor emeğimizin hakkını aldığımızdan dolayı. Sabah saat 07.00'da başladık. Dörtyol'a, Erzin'e ve Osmaniye'ye gidiyoruz. Değişik yerlere ve anlaştığımız yerlere göre değişiyor. Şoförlerimiz rahat çalışamıyor sıcaktan dolayı, arabaların kliması bile yani şu an soğutmuyor yani o kadar derece sıcak yüksek. 2 saatlik işimiz, 3 saate çıkıyor veya 4 saate çıkıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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