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Kırşehir'de Mandıra Zehirlenmesi: 60 Küçükbaş Hayvan Öldü

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Kırşehir'de bir mandırada meydana gelen olayda, hayvanlar patates tarlasından gelen sudan içerek zehirlendi. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli işlemleri yapacaklarını belirtti.

KIRŞEHİR'de, Ali Akkuş'a (69) ait mandırada 60 küçükbaş öldü. Hayvanların patates tarlasından gelen sudan içip zehirlendiği öne sürüldü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kortulu köyünde bir mandırada meydana geldi. Bölgede 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Akkuş'un 60 küçükbaşı, patates tarlasından akan sudan içtikten bir süre sonra rahatsızlanıp, öldü. Akkuş'un ihbarı üzerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, patates tarlasındaki sudan numune alarak incelemeye gönderildi.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan, mandıra sahibi Ali Akkuş'u ziyaret etti. Doğan, bölgede üretimi yapılan patatesin dronla ve makine ile ilaçlaması sonucu suya karışan ilaçtan zehirlenmeler yaşandığını belirterek, "Bugün bir küçükbaş hayvanın üreticimize zararı 10-15 bin TL gibi ciddi rakamlardır. Konunun takipçisi olacağız ve üreticilerimiz için gerekli iş ve işlemleri yapacağız. Konu ile ilgili gerekli araştırmayı konunun muhatabı bütün kurumlardan talep etmekteyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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