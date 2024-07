Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Tarım Kredi Kooperatif Market'e tepki gösterdi

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Tarım Kredi Kooperatif Markete tepki göstererek, boykot ürünlerinin satılmaması çağrısında bulundu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail mallarına yönelik devam eden boykota dikkat çekmek için Tarım Kredi Kooperatif Market önünde basın açıklaması düzenledi. STK'lar adına açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "İsrail terör devletinin, Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırım saldırılarının 291. günündeyiz. 291 gündür İsrail terör devleti, insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. Siyonist rejim gözlerimizin önünde bir halkı yok etmeye çalışıyor ve akıl almaz katliamlarına her gün bir yenisini ekleyerek tüm dünyanın duyarsızlaşmasını bekliyor. Bu noktada dünya halklarına çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. İsrail'in durdurulması, diz çöktürülmesi için tüm dünya ve Türkiye tarafından tecrit edilmeli, abluka altına alınmalıdır. Dünya halkları olarak siyonist işgal rejimini besleyen tüm damarların kesilmesi için mücadele etmekle sorumluyuz ve bu güce sahibiz. Etkili şekilde uyguladığımız ve her geçen gün yaygınlaşan boykotun da Gazze direnişine fiili desteği muhakkaktır. Yazık ki, ülkemizde hala boykot sürecini baltalayan firmalar ile boykotta fırsatçılık yapan üreticiler var. Ki, bunları da görmezden gelmeyeceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketler zinciri de bunlardan biridir. 'Ortaklarının ve tüm Türk çiftçisinin her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı ve ürünlerini pazarlamayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçlayan, çiftçilerimizin alın teri ile ürettikleri ürünleri, ülkemizin yerli ve milli markaları haline getirip tüketici ile buluşturmak misyonuyla kurulmuş Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin reyonlarında, soykırımcı zalim İsrail mallarının satılması, başta Türk çiftçisinin alın terine ihanet olduğu gibi, Gazzeli kardeşlerimizin haklı davasına da bir ihanet olduğunun bilinmesini istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin misyonlarına aykırı şekilde reyonlarını kirletmelerine göz yummamız mümkün değildir. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerini derhal, bütün reyonlarını soykırımcı ve zalim İsrail mallarından temizlemeye, misyonuna uygun davranmaya davet ediyoruz. Diğer yandan; Gazze direnişine destek için duyarlı insanlarımızın boykotunu, alternatif ürün üretmesine rağmen, fahiş fiyat uygulamak suretiyle fırsata çevirmeye kalkışan üreticileri de basın aracılığı ile uyarmak istiyoruz. Boykotu fırsata çevirmenin de bir ihanet olduğunu unutmayın. Kaliteniz ve fiyatınızla İsrail malları ile yarışmak da sizin cihadınız olsun. Ürününüz, üretiminiz bu cihatla bereketlensin inşallah. Bilvesile tekrarlıyoruz ki, İsrail'e fayda sağlayacak tüm faaliyetler durdurmalı, İsrail'e yönelik tam bir ambargo uygulamalı, işgal rejimiyle ticari, sanatsal, sportif, akademik her türlü ilişki derhal ve acilen kesilmeli, Kürecik ve İncirlik üsleri mutlaka kapatılmalıdır. Filistin halkının yanındayız. Gazze'de, Batı Şeria'da, Nablus'ta öldürülen bebekler, çocuklar bizim evlatlarımızdır. Öldürülen kadınlar bizim kardeşlerimizdir, annelerimizdir. Şehitleriniz bizim şehitlerimizdir. İsrail saldırganlığı yenilene, nehirden denize özgür bir Filistin'e kavuşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - KONYA