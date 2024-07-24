Üye Girişi
Haberler

Giresun'un Coğrafi İşaretli Lezzeti Alucra Oğlak Kebabı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde tescillenen oğlak kebabı, soğuk tüketilmesi özelliğiyle talep görüyor. Oğlaklar tuzda bekletildikten sonra taş fırında pişiriliyor ve yağsız olmasıyla dikkat çekiyor. Alucra'ya özgü olan bu lezzet, şehir dışına da gönderiliyor ve hatta yurt dışına ihraç ediliyor.

Giresun'un coğrafi işaretli lezzeti Alucra oğlak kebabı, soğuk tüketilmesi özelliğiyle şehir dışından da talep görüyor.

Alucra ilçesinde asırlık geçmişe sahip oğlak kebabının tescillenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2018'de çalışma başlatıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında yürütülen çalışma sonucu oğlak kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak 2020'de tescillendi.

Son yıllarda coğrafi işaretle talebin arttığı oğlak kebabı, haziran ve eylül arasında kendine has pişirme yöntemiyle hazırlanıyor.

Tuzda bir gün bekletilen oğlaklar, odun ateşinde ısıtıldıktan sonra közü dışarıya alınan taş fırında "maran" adı verilen tahta üzerine yerleştiriliyor.

Tahta kapağı çamurla sıvanan fırında 3 saati aşkın sürede pişen oğlaklar, daha sonra soğumaya bırakılıyor.

"Her taşta oğlak pişmiyor, bazı taşlar çatlayabiliyor"

Elmacık köyünde oğlak yetiştiren 53 yaşındaki Mustafa Polat, AA muhabirine, dede mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Aynı zamanda oğlak kebabı ustası Polat, tuzdan başka bir şey katmadıkları oğlağın etinin taşa yapışmaması için maran üzerinde pişirdiklerini anlattı.

Polat, oğlak kebabının Alucra'ya özgü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her taşta oğlak pişmiyor, bazı taşlar çatlayabiliyor, zaten coğrafi işaretle de tescillendi. Bu kebap başka yerde yok, oğlaktan haşlama yaparlar, sırt kebabı cağ şeklinde yaparlar ama Alucra oğlak kebabına benzer bir ürün yok. Daha önce benden bilgi isteyenler oldu, bilgiyi verdiğim halde mesela Gümüşhane'de bir kişi yapamadı, denemişler ama olmamış."

Kebabın yağsız olduğuna işaret eden Polat, bunun da oğlağın yağının maran üzerinden akıp alttaki fırın taşında kaybolması nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.

Polat, satışı haftalık olarak cumartesi günleri yaptıklarını belirterek, "Alucralılar çok tercih ediyor, haftada 33-40 arası oğlak kebabı yapıp satıyoruz. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde de satış var. Şehir dışına da gönderiyoruz, bu hafta yaptığımız kebabın 7'si Samsun'a, 4'ü de Ordu'ya gidecek. Sezonun başlamasından beri şu ana kadar 500 oğlak kebabı yapıp sattık." dedi.

"Ürün artık Avrupa'ya kadar gidiyor"

Yurt dışına da oğlak kebabı gönderdiklerini anlatan Polat, "Belçika'dan bir vatandaş aradı ve o ülkeye oğlak kebabı götüreceğini söyledi. İstanbul'a geldiğinde oğlak kebabını oraya göndermemi istedi. Gurbetçiler de giderken Amerika'ya, Almanya'ya götürüyor." diye konuştu.

Polat, kebabın bozulma riskinin az olduğunu dile getirerek, "Hava şartlarına göre 3 gün dışarıda durabilir. Dondurucuya attığınızda bozulma şansı zaten yok ancak çıkarıp biraz bekletip yine soğuk yani ısıtmadan yemeniz lazım. Bunun özelliği soğuk tüketim olması." ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaret süreciyle ilgili kurumların yetkililerine de teşekkür eden Polat, "Beraber süreci yürüttük, taşını, toprağını her şeyi incelediler. Yapılan çalışmalar sonucu oğlak kebabı tescillendi. Bunun da çok katkısı oldu, İzmir'den, Şanlıurfa'dan arıyorlar. Ürün artık Avrupa'ya kadar gidiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Alucra Gastronomi Tarım Kültür Ekonomi Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title