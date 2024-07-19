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TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyatları arttı

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TÜİK verilerine göre, mayısta tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 53,08, aylık yüzde 0,85 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar detaylı olarak açıklandı.

(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, mayısta tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 53,08, aylık yüzde 0,85 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,63 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde, yüzde 50,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 71,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 133,84 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,29 ile bina bakım masrafları oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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