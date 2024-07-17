İpsala'da Meriç Nehri'ne set çekildi

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kuruma noktasına gelen Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması amacıyla set çekildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik üretiminin yaygın olduğu İpsala'da deniz suyunun Meriç Nehri'ne karışıp çiftçinin zarar görmesini önlemek amacıyla nehrin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumla set çekti. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 120 metrelik setle deniz suyunun çeltiklere ulaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer de bölgeye gelip, çalışmaları inceledi. Kaymakam Sevgili, İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi ile bir komisyon kurulacağını ve komisyonun her gün toplanarak su riskini değerlendirip, gerekli tedbirleri anlık alacağını söyledi. Sevgili, "Kurulacak komisyon Edirne Valiliğimizce kurulan komisyon ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Komisyon, suyun daha tedbirli kullanılması için gerekli tedbirleri ve kararları alacaktır. Komisyon, çeltik üreticileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Karpuzlu tarafından daha önce deniz suyunun Meriç Nehri'ne girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, bunun için yarın 13 kamyon ile hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.