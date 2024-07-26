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Adana Gençlik Merkezi, Doğal Tarım Ürünleriyle Çocuklara Katkı Sağlıyor

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Adana Gençlik Merkezi, bahçesinde ekilen tarım ürünleriyle çocukların doğal ürünleri tanımasına ve tüketmesine katkıda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yeşil Beceriler Projesi' kapsamında gerçekleştirilen bu proje, gençlerin doğayla ilişkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bahçesinde ekilen tarım ürünlerinden 10'a yakın doğal tarım ürünü elde edilen Adana Gençlik Merkezi, merkeze gelen çocukların tarım ürünlerini tanıyarak doğal ürünler yemesine katkıda bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Beceriler Projesi" bünyesinde Adana Gençlik Merkezi bahçesine 10'a yakın tarım ürünü ekildi. Gençlerin doğayla ilişkisini güçlendirmeyi amaçlayan proje bünyesinde merkeze gelen çocuklar ve gençler, hem elde edilen ürünlerin olgunlaşma sürecini tanıyor, hem de afiyetle yiyor.

"10'a yakın tarım ürünü var"

Adana Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim İbrahim Pıtırlı, 'Yeşil Beceriler' projesinden esinlenerek yola çıktıklarını belirterek, "Seralarımızı yaptık, bir takım hazırlıklar yaptık ancak mevsim olarak sera henüz Adana'da biraz zayıf. Biz de tarım ürünlerini bahçemize taşıdık. Patlıcan, domates, karpuz, mısır gibi tarımsal ürünleri, halkımızla da paylaşarak bir üretim harekete geçirdik. Gençlik Merkezlerinde bu tür tarımsal faaliyetlerin öne çıkması çok değerli. Çocuklarımız başta olmak üzere insanlarımız yetişen meyve ve sebzeleri görsünler, tanısınlar. Onlardan da biraz toplayarak evlerine götürerek güzelce yemek yapıp yesinler" dedi.

Yaz okulları çerçevesinde merkezde haftalık kamplar bulunduğunu ve merkezin günde yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Pıtırlı, "Şu anda sanıyorum 10'a yakın tarım ürünümüz var. Buraya gelen çocuklarımıza ve ailelerimize bu ürünleri de tanıtıyor ve bu becerileri de anlatıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Örneğin doğal bir domates yemek onlar için bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla çok mutluyuz ve çocuklar da çok mutlu" şeklinde konuştu.

İşaret dili eğitimi alan Halil İbrahim tarım ürünlerini anlattı

Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan ve başka eğitimler için de geldiğini belirten 9 yaşındaki Halil İbrahim Çavuş, "Günde iki saat olsa da çok fazla şey öğretiyorlar. ve eğlenceli şekilde. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çavuş, bahçeden topladığı doğal tarım ürünleri merkezde öğrendiği işaret diliyle anlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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